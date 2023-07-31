Главы муниципалитетов Башкирии проводят детей участников СВО в первый класс

Глава Башкирии Радий Хабиров проявил заботу о детях участников спецоперации, поручив главам муниципалитетов Башкирии проводить их в первый класс.
По словам Главы региона, первый класс — это особенный момент в жизни каждого ребенка. Он отметил, что не все родители смогут быть рядом с ребятишками в этот особенный для них день. Поэтому главам муниципалитетов необходимо проводить детей на торжественную линейку 1 сентября.
Согласно данным министерства образования Башкирии, в начале этого учебного года в первый класс пойдут 589 детей бойцов СВО. В целом в школы республики в этом году за знаниями отправятся более 53 тысяч первоклассников.