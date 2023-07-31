В Иглинском районе Башкирии прошел день открытых дверей экозавода

В Иглинском районе прошел день открытых дверей на новом экозаводе, который вскоре запустят. В нём приняли участие представители руководства муниципалитета, общественных организаций и жители близлежащих деревень.
На предприятии будут утилизировать медицинские отходы класса Б, к которым относятся одноразовые салфетки, ватки, шприцы, системы для капельниц и бинты. Как отметили во время проведения открытых дверей представители руководства, компания берет на себя обязательства по обезвреживанию этих отходов. Современные технологии позволяет сделать это без сжигания и выбросов в атмосферу. Всё происходит при помощи вакуума и водяного пара под давлением.
Производительность оборудования составит 4,5 м3 отходов в час, предприятие может работать 20 часов в сутки. Во время встречи жители деревень смогли задать свои вопросы.