В Бурзянском районе Башкирии работает летняя химическая школа

В летней школе в Бурзянском районе ребята за неделю осваивают весь годовой курс химии. Интенсивная программа помогает им подготовиться к различным олимпиадам. Школьники не только учатся, но и выезжают на экскурсии. На этот раз они побывали в пещере Шульган-Таш.

Получают ацетон, обнаруживают углерод и водород, определяют галогены и получают метан. Так пролетают дни в летней школе в селе Старосубхангулово Бурзянского района. Здесь за неделю ребята осваивают весь годовой курс химии. Поэтому многие школьники стремятся попасть в эту смену. К примеру, Лиана Козадаева из Белорецкого района уже второй год приезжает сюда за знаниями.

Отбирают ребят со всей республики. Участники на протяжении семи дней занимаются в лагере и проходят интенсивную программу подготовки к олимпиадам. Школьники вместе со своими наставниками изучают теорию, решают задания и выполняют лабораторные практикумы с настоящими реактивами и оборудованием.

Каждый день по восемь уроков, но занятия ребятам не надоедают. Опыты их увлекают. Например, один из таких экспериментов. Берем сульфат меди, высыпаем и размешиваем. Вода меняет цвет, а температура поднимается. Этот опыт позволяет определить теплоту химической реакции, что важно для промышленности.

У ребят есть возможность и постажироваться. Ею воспользовался десятиклассник Александр Зиновьев из Балтачевского района. Он работает сейчас лаборантом. До этого юноша три года подряд на каникулах интенсивно обучался в химических школах. Благодаря интенсивной программе, школьник дважды становился призером всероссийской олимпиады. Теперь будущий химик также может поступить в любой университет России без вступительных испытаний.

Подготовкой ребят к олимпиаде занимаются участники Ассоциации наставников олимпиадного движения. Вадим Харисов –их ученик. Недавно уфимский школьник стал обладателем золотой медали 55-й Международной химической олимпиады, проходившей в Швейцарии. Он стал победителем среди конкурентов из 90 стран мира. Глава Башкирии Радий Хабиров также в соцсетях поздравил юношу и отметил, что после окончания 11-классником вуза, готов пригласить его на работу в правительство республики.