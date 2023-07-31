В Башкирии отпраздновали 149-летие села Бедеева Поляна

Жители села Бедеева Поляна организовали праздник в честь 149-летия села. По сути, он стал местным сабантуем. Одними из самых зрелищных стали выступления наездников.

Лошадьми там увлекаются все. И даже дети ездят верхом. К примеру, Алексей Миндияров несколько лет разводит коней английской породы и готовит их к соревнованиям.