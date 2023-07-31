В Башкирии отпраздновали 149-летие села Бедеева Поляна

Жители села Бедеева Поляна организовали праздник в честь 149-летия села. По сути, он стал местным сабантуем. Одними из самых зрелищных стали выступления наездников.
Лошадьми там увлекаются все. И даже дети ездят верхом. К примеру, Алексей Миндияров несколько лет разводит коней английской породы и готовит их к соревнованиям.
Там же прошла выставка мотоциклов и футбольный турнир. Кроме того, жители села устроили небольшой гастрономический фестиваль, чтобы удивить гостей кулинарным мастерством. Отдельно организовали площадку для детей. Сельчане говорят, что праздник стал генеральной репетицией перед следующим годом, когда Бедеева Поляна отметит 150-летие.