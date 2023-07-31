В Башкирии новый добровольческий батальон будет носить имя Героя России Алмаза Сафина

В Башкирии создадут ещё один добровольческий батальон для участия в спецоперации. Об этом сообщил Глава республики Радий Хабиров в ходе оперативного совещания в ЦУРе.

Решение о формировании нового батальона было принято в связи с полученным обращением ветеранов республиканского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» из Альшеевского района. Они предложили создать ещё один именной батальон и назвать его в честь Героя России Алмаза Сафина, родом из того же района.

Глава республики выразил полную поддержку этой инициативе и поручил администрации республики приступить к работе. Главный приоритет в Башкирии – поддержка специальной военной операции и помощь воинам и их семьям, подчеркнул Радий Хабиров.

Старшина Алмаз Сафин, посмертно удостоенный звания Героя Российской Федерации, стал ярким примером мужества и героизма при исполнении своего воинского долга в ходе СВО. Он воевал с 30 сентября 2022 года. Под его командованием парашютно-десантный взвод организовал эффективное наблюдение и оборудование позиций, что позволило своевременно обнаружить движение вражеских подразделений и предотвратить их нападение. Кроме того, старшина Сафин лично уничтожил пять военнослужащих Вооруженных Сил Украины, что способствовало успешной обороне и значительному поражению противника.

В результате решительных действий Алмаза Сафина его взводу удалось остановить противника и отразить его атаки. Однако, сам старшина получил тяжелые осколочные ранения в ходе обстрела минометами со стороны ВСУ. Несмотря на это, он продолжал командовать подразделением и стрелять точным огнем, что в итоге привело к нанесению значительных потерь противнику. Алмаз Сафин скончался от полученных ранений.

Напомним, недавно на встрече с Главой Башкирии Радием Хабировым президент России Владимир Путин поблагодарил республику за поддержку участников специальной военной операции и их семей.