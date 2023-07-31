На базе РКБ имени Куватова заработает единый республиканский центр лучевой диагностики

В Башкирии планируется создать единый республиканский центр лучевой диагностики на базе РКБ имени Куватова. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин в ходе оперативного совещания правительства в Центральном управлении республики.

Основная идея проекта заключается в том, что данные снимков МРТ, КТ, рентгенографии, маммографии и флюорографии будут собираться в единую базу. Расшифровкой этих данных будут заниматься специалисты центра, что позволит значительно оптимизировать процесс и создать единый республиканский архив цифровых исследований.

Первоначально проект будет запущен в качестве пилотного опыта в горбольнице Нефтекамска и поликлинике №46 в Уфе. Затем планируется его постепенное распространение по всей республике.