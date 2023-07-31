На базе РКБ имени Куватова заработает единый республиканский центр лучевой диагностики

В Башкирии планируется создать единый республиканский центр лучевой диагностики на базе РКБ имени Куватова. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин в ходе оперативного совещания правительства в Центральном управлении республики.

Фото №1 - На базе РКБ имени Куватова заработает единый республиканский центр лучевой диагностики

Основная идея проекта заключается в том, что данные снимков МРТ, КТ, рентгенографии, маммографии и флюорографии будут собираться в единую базу. Расшифровкой этих данных будут заниматься специалисты центра, что позволит значительно оптимизировать процесс и создать единый республиканский архив цифровых исследований.

Первоначально проект будет запущен в качестве пилотного опыта в горбольнице Нефтекамска и поликлинике №46 в Уфе. Затем планируется его постепенное распространение по всей республике.

Главная цель проекта – сосредоточить компетенции и опыт специалистов в центре, что позволит значительно улучшить качество обслуживания пациентов, которые, находясь в любой точке республики, получат возможность пройти обследование, а результаты будут доступны врачам в кратчайшие сроки.

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