В Башкирии размеры грантов в сфере кинематографии составят до 15 млн рублей

Об этом Глава Башкирии сообщил в своем телеграм-канале. По его мнению, башкирское кино должно стать еще более интересным, ярким и талантливым, и радовать зрителей новыми фильмами в различных жанрах.

1 августа текущего года стартует специальный конкурс грантов, который призван поддержать разнообразные некоммерческие организации, занимающиеся кинематографией. В рамках этой инициативы будет выделено финансирование на проекты в области кино, и максимальная сумма гранта может составлять до 15 млн рублей. Дополнительная информация о конкурсе доступна на сайте грантовглавы102.рф, уточнил Радий Хабиров.

С целью обеспечить максимальную доступность башкирского кино для широкой аудитории намечается расширение кинозалов по всей республике. Фонд кино подвел итоги конкурса, благодаря которому появятся еще четыре новых кинозала в разных районах Башкортостана: в Архангельском, Исянгулово, Мишкино и Новобелокатае.

Отметим, с 2018 года уже открыто 32 кинозала во всей республике.