В Башкирии рассказали о том, как стать социальным предпринимателем

На сегодняшний день Министерство предпринимательства и туризма республики получило 771 заявку на признание или подтверждение статуса социальных предприятий в четырёх категориях. В настоящее время в реестр социальных предприятий входят 570 компаний из 56 муниципальных районов и городских округов Башкирии.

В текущем году компании, внесенные в реестр социальных предприятий в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», имеют доступ к ряду специализированных мер поддержки. Среди таких мер можно выделить гранты на развитие бизнеса, а также консультационную и образовательную поддержку, предоставляемую региональным Центром «Мой бизнес», рассказал министр предпринимательства и туризма Республики Башкортостан, Рустем Афзалов.

Социальные предприятия делятся на четыре категории, определяющие их специализацию и приоритетные области деятельности:

Предприятия первой категории включают компании, где не менее половины штата сотрудников составляют лица из уязвимых категорий населения, таких как малоимущие граждане, инвалиды, пенсионеры, многодетные родители и другие.

Категория социальных предприятий второго уровня включает компании, которые занимаются реализацией продуктов и услуг, производимых социально уязвимыми категориями населения. При этом доходы от такой деятельности должны составлять не менее 50% от общей прибыли.

В третью категорию входят предприятия, которые производят товары, работы и услуги для социально уязвимых граждан, содействуя преодолению или компенсации ограничений их жизнедеятельности.

Четвертая категория социальных предприятий занимается решением социальных проблем и достижением общественно важных задач. В эту категорию входят организации, предоставляющие услуги дошкольного образования, поддерживающие материнство и детство, занимающиеся культурно-просветительской деятельностью и другими аналогичными направлениями. Доля доходов от этой деятельности должна составлять 50% и выше.