В Башкирии не выявлены случаи отравления смертельно опасным напитком «Мистер Сидр»

Сотрудники Роспотребнадзора в Башкирии совместно с полицией обнаружили в республике 13 тысяч литров пивного напитка «Мистер Сидр», который содержал опасное вещество метанол.

Руководитель надзорного ведомства Анна Казак сообщила на оперативном совещании правительства в ЦУРе о том, что благодаря оперативным мерам случаи отравления этим опасным напитком в регионе удалось предотвратить.

Ранее сообщалось, что в период с 3 по 5 июня текущего года массовое отравление этим напитком произошло в нескольких регионах России. Все пострадавшие и погибшие употребляли одно и то же пиво под брендом «Мистер Сидр», которое было произведено в Самаре.

В составе напитка специалистами были выявлены опасные уровни метилового спирта и эфирной масляной кислоты. Общее число отравившихся составило 106 человек, включая 5 детей. Еще 36 человек погибли, в том числе 1 ребенок.