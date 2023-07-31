Интерактивная карта поможет жителям Башкирии определить качество питьевой воды

В 2022 году в Башкирии доля населения, получающего качественную питьевую воду из централизованных систем водоснабжения, составила 88,9%. Власти стремятся улучшить этот показатель и в текущем году планируют довести его до 91%.
Об этом сегодня сообщила руководитель Роспотребнадзора республики Анна Казак на оперативном совещании в ЦУРе.
Важность обеспечения населения качественной питьевой водой понимается на всех уровнях власти, и для улучшения доступа к информации о состоянии воды в регионе, федеральное надзорное ведомство разработало интерактивную карту контроля качества питьевой воды.
Теперь жители региона могут легко узнать информацию о состоянии воды по любому конкретному адресу. Для этого пользователю достаточно ввести на карте полный адрес и получить результаты лабораторных исследований, пояснила глава ведомства.