Известный певец Радик Динахметов из Башкирии проходит боевое слаживание

Моя миссия выполнять не только свои обязанности как санитара, но в какие-то минуты, если ребята просят, как бы я ни устал, я должен подарить какую-то песню или стих. Наших поэтов многих знаю. Не проходило и дня, чтобы я здесь не пел.

Радик Динахметов, заслуженный артист Республики Башкортостан