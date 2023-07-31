Известный певец Радик Динахметов из Башкирии проходит боевое слаживание

Среди тех, кто сейчас проходит слаживание в батальоне им. Тагира Кусимова, – заслуженный артист республики Радик Динахметов. Музыкант хоть и переквалифицировался в санитара медицинского взвода подразделения, но любимую флейту взял с собой. Её звуки в свободные минуты рождают воспоминания о доме и позволяют расслабиться военнослужащим после тренировок.

Ежедневно на полигоне Радик Динахметов вместе с боевыми товарищами учится оказывать пострадавшим первую помощь и осваивает основы военной подготовки.

Моя миссия выполнять не только свои обязанности как санитара, но в какие-то минуты, если ребята просят, как бы я ни устал, я должен подарить какую-то песню или стих. Наших поэтов многих знаю. Не проходило и дня, чтобы я здесь не пел.

Радик Динахметов, заслуженный артист Республики Башкортостан

Радик Динахметов сам окончил школу военно-духового оркестра. Поэтому с девяти лет знает, что значит жить по воинскому уставу. Служить он изначально шёл, чтобы поднимать дух бойцов музыкой.

Кстати, издан указ, что здесь должен быть оркестр. Но, к сожалению, музыкантов нет, духового оркестра тоже. И поэтому меня вынуждены были поставить на должность санитара медвзвода. А ребятам я всем благодарен. Все друг друга поддерживают – это не пустые слова. На самом деле так.

Радик Динахметов, заслуженный артист Республики Башкортостан
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