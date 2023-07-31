Известный певец Радик Динахметов из Башкирии проходит боевое слаживание

Среди тех, кто сейчас проходит слаживание в батальоне им. Тагира Кусимова, – заслуженный артист республики Радик Динахметов. Музыкант хоть и переквалифицировался в санитара медицинского взвода подразделения, но любимую флейту взял с собой. Её звуки в свободные минуты рождают воспоминания о доме и позволяют расслабиться военнослужащим после тренировок.
Ежедневно на полигоне Радик Динахметов вместе с боевыми товарищами учится оказывать пострадавшим первую помощь и осваивает основы военной подготовки.
Радик Динахметов сам окончил школу военно-духового оркестра. Поэтому с девяти лет знает, что значит жить по воинскому уставу. Служить он изначально шёл, чтобы поднимать дух бойцов музыкой.