Здравоохранение в цифрах: в Башкирии количество телемедицинских консультаций увеличились в 7,5 раза

В Башкирии заметно возросло число телемедицинских консультаций, сообщил глава республиканского Минздрава Айрат Рахматуллин в ходе оперативного совещания правительства в ЦУРе. Этот важный тренд выражен в увеличении количества консультаций в 7,5 раза по сравнению с предыдущими годами.

Использование дистанционных консультаций в регионе началось с 2017 года с запуском цифровой платформы «Центр дистанционных консультаций» в Республиканском медицинском информационно-аналитическом центре (РМИАС). Этот инструмент особенно активно используют специалисты фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПы) для получения консультаций от врачей более высокого уровня. В настоящее время также успешно внедряются телемедицинские консультации между врачами и пациентами, позволяющие пациентам общаться с докторами в режиме онлайн.