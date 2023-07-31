В Башкирии 589 детей участников СВО 1 сентября пойдут в первый класс

В Башкортостане создадут ещё один добровольческий батальон. Об этом в ходе оперативного совещания Правительства сообщил Глава республики. Радий Хабиров отметил, что с таким предложением к нему обратились члены общественной организации ветеранов «Боевое братство» Альшеевского района. Они же попросили присвоить новому подразделению имя их земляка, Героя России Алмаса Сафина.

В новом учебном году в первый класс пойдут 589 детей участников СВО. Глава Башкортостана поручил руководителям муниципалитетов проводить их и помочь в случае необходимости с подготовкой к школе. Сам Радий Хабиров лично отведёт дочь Азата Бадранова в первый класс и примет участие в торжественной линейке в честь Дня знаний в гимназии №158. Также на совещании обсудили программу «Устранения цифрового неравенства». По итогам первого этапа в 125 населенных пунктах республики появилась устойчивая мобильная связь и интернет. До конца года будет запущено ещё 117 базовых станций.