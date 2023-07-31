В Башкирии директор фирмы предстанет перед судом за хищение 42 миллионов рублей

Руководителю ООО «Уфимская Газовая Компания» предъявлено обвинение по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере», сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ по Башкирии.

В рамках нацпроекта «Экология» в 2019 году администрация города Давлеканово заключила контракт с ООО «Уфимская Газовая Компания» на строительство системы очистки воды. Согласно договору, стоимость выполнения работ составляла 89 миллионов рублей.

Однако, руководитель компании на практике осуществил работы лишь на сумму 46 миллионов рублей, а при представлении закрывающих документов он указал первоначальную стоимость контракта.

Вследствие незаконных действий подрядчика и главы городской администрации из бюджета похищено более 42 миллионов рублей, причем новая система очистки воды так и не была введена в эксплуатацию, а качество питьевой воды не соответствует нормам СанПиН.