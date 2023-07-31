В Нефтекамске обсудили судьбу регоператора «Эко-Сити»

В Нефтекамске руководство регионального оператора по обращению с ТКО «Эко-Сити» встретилось с предпринимателями, представителями компаний. Главной темой стал вопрос: когда компания полностью заместит «Дюртюлимелиоводстрой», который лишили статуса регоператора из-за нарушений?

Компания, по сути, в одностороннем порядке прекратила исполнять свои обязательства. В пяти муниципалитетах из-за мусора был введен режим ЧС. Ситуацию под личный контроль в связи с этой ситуацией взял Глава республики Радий Хабиров.