В Нефтекамске обсудили судьбу регоператора «Эко-Сити»

В Нефтекамске руководство регионального оператора по обращению с ТКО «Эко-Сити» встретилось с предпринимателями, представителями компаний. Главной темой стал вопрос: когда компания полностью заместит «Дюртюлимелиоводстрой», который лишили статуса регоператора из-за нарушений?
Компания, по сути, в одностороннем порядке прекратила исполнять свои обязательства. В пяти муниципалитетах из-за мусора был введен режим ЧС. Ситуацию под личный контроль в связи с этой ситуацией взял Глава республики Радий Хабиров.
Сейчас всё исправляется. В августе будет открыт офис «Эко-Сити». Более 20 единиц техники уже приступили к работе в зоне. В сентябре вывоз ТКО будет налажен в полном объеме. Вместе с тем «Эко-Сити» – временный регоператор, с которым договор заключен на год.