В Башкирии сотрудники МВД провели рейд по незаконной торговле алкоголем

Не только без лицензии, но и акцизных марок на спиртосодержащую продукцию. В Альшеевском районе сотрудники МВД выявили факт незаконной продажи алкоголя, который оказался неизвестного происхождения. Еще одно нарушение закона минувшей ночью полицейские совместно с общественниками выявили в Стерлитамаке. Всего во время рейда обнаружено более 100 пачек сигарет с признаками контрафактности и несколько десятков литров спиртосодержащей жидкости.

Может и дружественная, но совсем другая страна. Белорусская акцизная марка на сигаретах не даёт права продавать товар на территории России. Но не это главная причина визита полицейских в магазин «Анастасия». Несколько минут назад здесь совершили контрольную закупку двух бутылок водки.

Вместо привычных брюк и рубашки – рабочая спецождеда. Чтобы продали, приходится войти в образ, говорят активисты «Народного фронта». В рамках акции «Безопасная республика» они помогают полицейским бороться с незаконным оборотом алкоголя.

Мало того, что они продают без лицензии, так еще и спиртосодержащая продукция не имеет акцизных марок. Вывод о её качестве местные жители могут сделать только спустя время после выпитого, если, конечно, суррогат не отправит их на тот свет.

Теперь хозяину магазина, учитывая, что он оформлен как ИП, грозит административный штраф от 30 тысяч рублей. В случае повторного нарушения наступит уголовная ответственность.

А это уже одно из ночных заведений второго по величине города республики. Сотрудникам Управления экономической безопасности и противодействию коррупции МВД по Башкортостану вновь помогают активисты «Народного фронта». В этот раз они заказали кальян и по рюмке водки. А вот лицензии на реализацию алкоголя у заведения не оказалось.