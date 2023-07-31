Башкирская спортсменка Карина Рокицкая стала двукратной победительницей Летних игр сурдлимпийцев «Мы вместе. Спорт». Представительница нашей республики одержала победу в личном зачете бадминтонных соревнований. В финале Карина в трех партиях переиграла еще одну россиянку Ольгу Штайгер.
Также Карина одержала победу в парном зачете вместе с Еленой Тюриной. В смешанных дуэтах Рокицкая сумела подняться на третью ступень пьедестала. Ранее родной брат Карины Денис Хакимов выиграл золото игр в толкании ядра. Таким образом, брат и сестра принесли в копилку башкирской сборной сразу четыре награды.