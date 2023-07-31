Карина Рокицкая стала двукратной победительницей Летних игр сурдлимпийцев «Мы вместе. Спорт»

Башкирская спортсменка Карина Рокицкая стала двукратной победительницей Летних игр сурдлимпийцев «Мы вместе. Спорт». Представительница нашей республики одержала победу в личном зачете бадминтонных соревнований. В финале Карина в трех партиях переиграла еще одну россиянку Ольгу Штайгер.

Я не стала так сильно выкладываться во второй сете. В третьем я на 100 процентов была уверена, что выиграю, потому что поняла, как она играет.

Карина Рокицкая, победительница Летних игр сурдлимпийцев «Мы вместе. Спорт»

Я думаю, что стены домашние Карине помогли. Болельщиков у нее сегодня было много.

Алексей Копейкин, старший тренер сборной России по бадминтону (спорт глухих)

Также Карина одержала победу в парном зачете вместе с Еленой Тюриной. В смешанных дуэтах Рокицкая сумела подняться на третью ступень пьедестала. Ранее родной брат Карины Денис Хакимов выиграл золото игр в толкании ядра. Таким образом, брат и сестра принесли в копилку башкирской сборной сразу четыре награды.

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