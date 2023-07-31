В Уфе состоялась церемония закрытия Летних игр сурдлимпийцев «Мы вместе. Спорт»

Эти масштабные соревнования проходили в столице республики восемь дней. Всё это время более полутора тысяч спортсменов из 30 стран мира выявляли сильнейших в 21 виде спорта. Среди них 36 атлетов из Башкортостана, которые принесли множество медалей в копилку нашей сборной.

Башкортостан стал точкой притяжения для сурдлимпийцев из 30 стран мира. Соревнования «Мы вместе. Спорт» уже стали масштабным спортивным движением, в которое вовлечены тысячи спортсменов из регионов России и зарубежных стран

Благодарю всех за этот праздник спорта, мира, дружбы. Иностранные делегации – за то, что приехали к нам в это непростое время, выбрали спорт вне политики. Спортсменов – за их мужество и спортивную доблесть. Тех, кто за них болел – тренеров, родных и близких – за поддержку. Мы всегда рады принимать мероприятия такого уровня у нас в Башкортостане. Уверен, впереди у нас еще много встреч и ярких спортивных побед.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В церемонии закрытия соревнований принимали участие Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров и заместитель министра спорта России Одес Байсултанов.

Мы стали свидетелями невероятных побед, замечательных выступлений. Управленческая команда республики сделала красивый замечательный праздник. Это крупное международное мероприятие, которое запомнится надолго.

Одес Байсултанов, заместитель министра спорта Российской Федерации

В рамках закрытия были вручены премии в нескольких номинациях: «Эпоха в спорте», «Спортивная солидарность», «Воля к победе», «Лучший волонтёр», «Спортивное будущее» и многие другие.

Фото №1 - В Уфе состоялась церемония закрытия Летних игр сурдлимпийцев «Мы вместе. Спорт»
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Уже сейчас можно сказать, что для представителей республики в самбо эти соревнования стали самыми успешными  в истории. Ранее на Сурдлимпийских играх спортсменам из Башкортостана удавалось завоевать пять золотых медалей. Сейчас наград высшего достоинства оказалось семь. И еще три серебра. Всего в этом виде спорта выступили 10 представителей региона.  Не обошлось без драмы. Так, сначала два башкирских атлета Олег Мусиенко и Данил Ишкильдин встретились в полуфинале. В решающей схватке за золото победителя выявляли спарринг-партнеры и члены национальной сборной Ринат Кадыров и Михаил Сидоров.

Башкирская спортсменка Карина Рокицкая стала двукратной победительницей Летних игр сурдлимпийцев «Мы вместе. Спорт». Представительница нашей республики одержала победу в личном зачете бадминтонных соревнований. В финале Карина в трех партиях переиграла еще одну россиянку Ольгу Штайгер.

Я не стала так уж сильно выкладываться во втором сете. В третьем я на сто процентов была уверена, что выиграю, потому что поняла, как она играет.

Карина Рокицкая, победительница Летних игр сурдлимпийцев «Мы вместе. Спорт»

Я думаю, что стены домашние Карине помогли. Болельщиков у нее сегодня было много.

Алексей Копейкин, старший тренер сборной России по бадминтону (спорт глухих)

Также Карина одержала победу в парном зачете вместе с Еленой Тюриной. В смешанных дуэтах Рокицкая сумела подняться на третью ступень пьедестала. Ранее родной брат Карины Денис Хакимов выиграл золото игр в толкании ядра. Таким образом, брат и сестра принесли в копилку башкирской сборной сразу четыре награды. Несмотря на закрытие Летних игр сурдлимпийцев, во вторник определятся победители в соревнованиях по маунтинбайку и футболу.

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