В Уфе состоялась церемония закрытия Летних игр сурдлимпийцев «Мы вместе. Спорт»

Эти масштабные соревнования проходили в столице республики восемь дней. Всё это время более полутора тысяч спортсменов из 30 стран мира выявляли сильнейших в 21 виде спорта. Среди них 36 атлетов из Башкортостана, которые принесли множество медалей в копилку нашей сборной.
Башкортостан стал точкой притяжения для сурдлимпийцев из 30 стран мира. Соревнования «Мы вместе. Спорт» уже стали масштабным спортивным движением, в которое вовлечены тысячи спортсменов из регионов России и зарубежных стран
В церемонии закрытия соревнований принимали участие Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров и заместитель министра спорта России Одес Байсултанов.
В рамках закрытия были вручены премии в нескольких номинациях: «Эпоха в спорте», «Спортивная солидарность», «Воля к победе», «Лучший волонтёр», «Спортивное будущее» и многие другие.
Уже сейчас можно сказать, что для представителей республики в самбо эти соревнования стали самыми успешными в истории. Ранее на Сурдлимпийских играх спортсменам из Башкортостана удавалось завоевать пять золотых медалей. Сейчас наград высшего достоинства оказалось семь. И еще три серебра. Всего в этом виде спорта выступили 10 представителей региона. Не обошлось без драмы. Так, сначала два башкирских атлета Олег Мусиенко и Данил Ишкильдин встретились в полуфинале. В решающей схватке за золото победителя выявляли спарринг-партнеры и члены национальной сборной Ринат Кадыров и Михаил Сидоров.
Башкирская спортсменка Карина Рокицкая стала двукратной победительницей Летних игр сурдлимпийцев «Мы вместе. Спорт». Представительница нашей республики одержала победу в личном зачете бадминтонных соревнований. В финале Карина в трех партиях переиграла еще одну россиянку Ольгу Штайгер.
Также Карина одержала победу в парном зачете вместе с Еленой Тюриной. В смешанных дуэтах Рокицкая сумела подняться на третью ступень пьедестала. Ранее родной брат Карины Денис Хакимов выиграл золото игр в толкании ядра. Таким образом, брат и сестра принесли в копилку башкирской сборной сразу четыре награды. Несмотря на закрытие Летних игр сурдлимпийцев, во вторник определятся победители в соревнованиях по маунтинбайку и футболу.