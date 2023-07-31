В Уфе состоялась церемония закрытия Летних игр сурдлимпийцев «Мы вместе. Спорт»

Благодарю всех за этот праздник спорта, мира, дружбы. Иностранные делегации – за то, что приехали к нам в это непростое время, выбрали спорт вне политики. Спортсменов – за их мужество и спортивную доблесть. Тех, кто за них болел – тренеров, родных и близких – за поддержку. Мы всегда рады принимать мероприятия такого уровня у нас в Башкортостане. Уверен, впереди у нас еще много встреч и ярких спортивных побед.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан