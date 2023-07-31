Новый батальон и поддержка семей участников СВО: основные темы оперативки в правительстве Башкирии

В Башкортостане создадут ещё один добровольческий батальон. Об этом в ходе оперативного совещания правительства сообщил глава республики. Радий Хабиров отметил, что с таким предложением к нему обратились члены общественной организации ветеранов «Боевое братство» Альшеевского района.
Новому добровольческому башкирскому батальону присвоят имя уроженца Альшеевского района, участника СВО и Героя России Алмаса Сафина. На Краснолиманском направлении, в районе Кременной, взвод под его командованием организовал оборону и не допустил прорыва превосходящих сил противника на бронетехнике. К сожалению, в этом бою наш земляк получил смертельное ранение, но выполнил свой воинский долг до конца. Президент Владимир Путин присвоил ему звание героя посмертно. Именной батальон увековечит его имя. Глава республики поручил начать подготовительные работы.
В новом учебном году в первый класс пойдут 589 детей участников СВО. Глава Башкортостана поручил руководителям муниципалитетов проводить их и помочь в случае необходимости с подготовкой к школе. Сам Радий Хабиров лично отведёт дочь Азата Бадранова на первый в её жизни урок и примет участие в торжественной линейке в честь Дня знаний в гимназии №158.
Почти 140 миллионов рублей из федерального бюджета выделят Баймаку и селу Верхотор Баймакского района для создания комфортной городской среды. Населенные пункты стали победителями всероссийского конкурса. А до конца текущего года ещё в 242 деревнях республики появится устойчивая мобильная связь и интернет. Программа «Устранение цифрового неравенства» наиболее востребована в районах башкирского Зауралья из-за сложного рельефа местности.
О вспышке опасной инфекции сообщил региональный Роспотребнадзор. По словам руководителя ведомства Анны Казак, наблюдается рост заболеваемости острыми кишечными инфекциями, ротавирусом и сальмонеллезом, а также воздушно-капельными инфекциями. Корь диагностирована у 65 пациентов, 46 из которых – дети. Исправить ситуацию поможет вакцинация. Оздоровится и сама система здравоохранения. По данным профильного министерства, в регионе с 2017 года развивают дистанционные телемедицинские консультации. Ведётся работа по созданию на базе РКБ имени Куватова единого республиканского центра лучевой диагностики. В рамках нацпроекта «Здравоохранение» в Башкортостане приобрели 161 единицу высокотехнологичного медицинского оборудования: рентген-аппараты, флюорографы, маммографы, компьютерные томографы. Всего в башкирских больницах и поликлиниках насчитывается более 930 дорогостоящих аппаратов.
По данным Контрольного управления главы республики, часть этого оборудования простаивает из-за ремонта помещений и необходимости приобретения запчастей к «тяжёлой» технике. Радий Хабиров поручил ввести их в эксплуатацию как можно скорее.
Вне основной повестки совещания Радий Хабиров рассказал об итогах своей поездки на Донбасс, где он встретился с бойцами первого башкирского добровольческого батальона имени героя России Минигали Шаймуратова. И поручил главам муниципалитетов отработать все просьбы и вопросы, с которыми военнослужащие обратились к руководителю региона. Срок – до конца текущей недели.