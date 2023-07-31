Новый батальон и поддержка семей участников СВО: основные темы оперативки в правительстве Башкирии

В Башкортостане создадут ещё один добровольческий батальон. Об этом в ходе оперативного совещания правительства сообщил глава республики. Радий Хабиров отметил, что с таким предложением к нему обратились члены общественной организации ветеранов «Боевое братство» Альшеевского района.

Новому добровольческому башкирскому батальону присвоят имя уроженца Альшеевского района, участника СВО и Героя России Алмаса Сафина. На Краснолиманском направлении, в районе Кременной, взвод под его командованием организовал оборону и не допустил прорыва превосходящих сил противника на бронетехнике. К сожалению, в этом бою наш земляк получил смертельное ранение, но выполнил свой воинский долг до конца. Президент Владимир Путин присвоил ему звание героя посмертно. Именной батальон увековечит его имя. Глава республики поручил начать подготовительные работы.

Это желание наших ребят. Мы им поможем и возьмём на себя те траты, которые в связи с этим будут возникать. Поддержка специальной военной операции – это приоритет номер один. И мы, безусловно, продолжим оказывать помощь воинам и их семьям. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В новом учебном году в первый класс пойдут 589 детей участников СВО. Глава Башкортостана поручил руководителям муниципалитетов проводить их и помочь в случае необходимости с подготовкой к школе. Сам Радий Хабиров лично отведёт дочь Азата Бадранова на первый в её жизни урок и примет участие в торжественной линейке в честь Дня знаний в гимназии №158.

Мы будем рядом с этими детьми, отведем их нарядно и торжественно – первый класс, 1 сентября бывает раз в жизни у детей. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Почти 140 миллионов рублей из федерального бюджета выделят Баймаку и селу Верхотор Баймакского района для создания комфортной городской среды. Населенные пункты стали победителями всероссийского конкурса. А до конца текущего года ещё в 242 деревнях республики появится устойчивая мобильная связь и интернет. Программа «Устранение цифрового неравенства» наиболее востребована в районах башкирского Зауралья из-за сложного рельефа местности.

Теперь программа рассчитана на населенные пункты от 100 до 500 человек. А вместо таксофонов и точек Wi-Fi устанавливаются полноценные базовые станции, которые обеспечивают покрытием сотовой связью и 4G всего населенного пункта. Программа рассчитана до 2030 года. Геннадий Разумикин, министр цифрового развития государственного управления Республики Башкортостан

О вспышке опасной инфекции сообщил региональный Роспотребнадзор. По словам руководителя ведомства Анны Казак, наблюдается рост заболеваемости острыми кишечными инфекциями, ротавирусом и сальмонеллезом, а также воздушно-капельными инфекциями. Корь диагностирована у 65 пациентов, 46 из которых – дети. Исправить ситуацию поможет вакцинация. Оздоровится и сама система здравоохранения. По данным профильного министерства, в регионе с 2017 года развивают дистанционные телемедицинские консультации. Ведётся работа по созданию на базе РКБ имени Куватова единого республиканского центра лучевой диагностики. В рамках нацпроекта «Здравоохранение» в Башкортостане приобрели 161 единицу высокотехнологичного медицинского оборудования: рентген-аппараты, флюорографы, маммографы, компьютерные томографы. Всего в башкирских больницах и поликлиниках насчитывается более 930 дорогостоящих аппаратов.

По данным Контрольного управления главы республики, часть этого оборудования простаивает из-за ремонта помещений и необходимости приобретения запчастей к «тяжёлой» технике. Радий Хабиров поручил ввести их в эксплуатацию как можно скорее.