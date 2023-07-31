В Уфе перекрыли половину Шакшинского моста на ремонт

Путепровод, ведущий в Шакшу, провис почти на 30 сантиметров. Эксперты оценивают состояние конструкции как предаварийное. Там ограничили движение большегрузов. Чтобы приступить к ремонту, закрыли также одну сторону моста, по которой ездили в город. Вместо четырех оставили два потока – по одному в обоих направлениях.
Железобетонно принято решение и подтверждено на деле – движение ограничено. Рабочие установили блоки и боны для разделения автомобильных потоков. Электрики установили коммуникации: будет работать временный светофор, также перенесли опоры освещения. Кроме того, дорожники проложили дополнительную полосу, чтобы, например, те, кто проехал мост и решил повернуть на перекрёстке налево, не задерживали движение.
Конструкция, что называется, «провисла» почти на 30 сантиметров. Это результат 40-летней эксплуатации. За это время было проведено три экспертизы – в 1996 году, 2002 и последнее – в 2019. После каждого теста ограничивали разрешимую массу для проезжающих большегрузов. Сейчас она составляет менее 3,5 тонны.
После капитального ремонта срок службы моста, согласно характеристикам, составит не менее 50 лет. А проезжать разрешат машинам массой до 30 тонн. Сделают металлические пролёты, их укрепят – по словам строителей, это более долговечно, в отличие от использования железобетонных балок.
Маршруты общественного транспорта останутся прежними. Альтернативой автомобильной дороге может стать железная. Речь идёт о рейсах пригородной пассажирской компании. Будут курсировать 25 электричек. При этом тем, кто доедет до станции «Шакша» на личном авто, чтобы пересесть в вагон, предлагают оставить машину на парковке рядом – там увеличено количество мест. Для экстренных служб организовывают паромную переправу в деревне Князево.