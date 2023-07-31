В Уфе перекрыли половину Шакшинского моста на ремонт

Конструкция, что называется, «провисла» почти на 30 сантиметров. Это результат 40-летней эксплуатации. За это время было проведено три экспертизы – в 1996 году, 2002 и последнее – в 2019. После каждого теста ограничивали разрешимую массу для проезжающих большегрузов. Сейчас она составляет менее 3,5 тонны.