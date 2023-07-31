В Башкортостане продолжается работа программы «Башкирское долголетие» для людей «серебряного возраста». 50 жителей Иглинского района стали участниками экскурсии «Бирск купеческий». Организатором стал Центр развития туризма региона.

По маршруту – достопримечательности, центральная площадь, музеи, дорога по историческим улицам и, конечно же, обязательный пункт – Свято-Троицкий кафедральный собор. Особый колорит программе придал, по мнению гостей города, экскурсовод и создатель экскурсионного маршрута Илья Севостьянов.