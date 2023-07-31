В Уфе ветерану вручили награду в честь годовщины Курской битвы

Ветерану Великой Отечественной войны из Башкортостана вручили награду в честь годовщины Курской битвы. Сегодня в Уфе Мамуна Гатиятуллина торжественно поздравили и вручили боевую награду. Героя наградили медалью «В память 80-летия Прохоровского сражения 12 июля 1943 года». Награду вручил глава Октябрьского района Сергей Плотников.

Ему 99, а он бодр, как в свои лучшие годы. Ветеран Великой Отечественной войны Мамун Лутфуллинович встречает гостей с радостью. Поздравить героя пришли и другие фронтовики.

Мамун Лутфуллинович прошел от Сталинграда до Праги. Боец участвовал в освобождении Украины, Молдавии, Польши, Чехословакии. Когда началась война, ему было 18 лет. В 1942 году из белебеевского села Знаменка был направлен в Стерлитамакское военно-пехотное училище. На фронте начал с наводчика орудия, затем стал командиром расчета, руководил взводом, был заместителем командира батальона в составе 47-го гвардейского стрелкового полка.

Вернувшись домой после войны, Мамун Лутфуллинович встретил свою вторую половинку. С Сагадат Ахметовной в мире и согласии они прожили 65 лет. Вырастили и воспитали достойными людьми четверых сыновей. Своего первого сына герой назвал Камилем в честь погибшего товарища.

Награды на кителе ветерана как вехи боевого пути. За подвиги герой был удостоен орденов Отечественной войны и Красной Звезды, медали «За отвагу», «За боевые заслуги», «Освобождение Праги», «За Победу над Германией» и др. А сегодня этот список пополнила и медаль «В память 80-летия Прохоровского сражения 12 июля 1943 года», которая была передана губернатором Белгородской области.