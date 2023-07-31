В Башкирии прошел традиционный турнир «Наследники Салавата»

В Татышлинском районе прошел праздник спорта и дружбы. Пока одни соревновались в футболе, другие играли в волейбол, третьи стреляли из лука, а четвертые поддерживали участников. Так в селе Верхнекудашево прошел уже традиционный турнир «Наследники Салавата».

Бескомпромиссная борьба на каждом метре поля, экспрессивный комментатор и эмоциональные зрители – на турнире по дворовому футболу все серьезно. И даже есть свой Роналду, пусть пока их роднит только номер семь. Да и похожим иногда хочется быть на Месси тоже. Самая популярная игра в мире покорила и мальчиков, и девочек – у каждого колоссальная самоотдача.

Спортивная жизнь разгорелась в селе Верхнекудашево Татышлинского района благодаря проекту «Атайсал». Этому турниру три года – сначала был товарищеский матч, потом стали присоединяться соседние деревни, в программе появились и другие виды спорта. Это подтверждают и родители, и число команд. За право называться сильнейшими боролись три коллектива – из села Арибашево, Верхнекудашево и сборная «Юные шаймуратовцы».