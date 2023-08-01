В Башкирии более 200 тысяч пенсионеров будут получать повышенные пенсии

С 1 августа Социальный фонд России начнет автоматический перерасчет страховых пенсий для пенсионеров, работавших в 2022 году. В Башкирии этот перерасчет затронет около 219 тысяч пенсионеров.

По информации пресс-службы отделения Фонда по региону, изменения размеров выплат ожидает всех получателей пенсий по старости и инвалидности, за которых работодатели уплачивали страховые взносы в прошлом году. Также планируется увеличение выплат для лиц, получающих пенсию по потере кормильца, если на их счета поступили дополнительные средства, которые ранее не учитывались при расчете пенсионных выплат.

Если при традиционной индексации размер пенсии повышается на фиксированный коэффициент, то августовский перерасчет зависит от зарплаты пенсионера. То есть, чем выше была зарплата работника в период его трудовой деятельности, тем больше будет его пенсия.

Кроме того, с 1 августа увеличится размер выплат пенсионных накоплений: накопительной пенсии и срочной пенсионной выплаты, получателями которых являются участники программы софинансирования пенсии.

Отметим, что этот перерасчет связан не только с тем, где и сколько работал пенсионер, но и с результатами инвестирования средств управляющими компаниями в предыдущем году.