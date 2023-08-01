В реализации программы «Школьный туризм» участвует 21 туроператор Башкирии

В 2022 и 2023 годах программа «Школьный туризм», которая реализуется в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», привлекла более 11 тысяч школьников 5-9 классов и около 17 тысяч юных туристов из Башкирии.

Отбор опытных туроператоров, внесенных в федеральный реестр, стал одним из ключевых условий участия в проекте. При сотрудничестве с региональным Центром развития туризма туроператоры разработали интересные маршруты путешествий, оказывали методическую поддержку и учитывали пожелания учащихся и их педагогов.

По словам министра предпринимательства и туризма республики Рустема Афзалова, в 2023 году объем финансирования программы увеличился. Из федерального бюджета выделено 188,7 млн рублей, а из регионального – 75,5 млн рублей. За счет этих средств ожидается участие примерно 37 тысяч учеников из различных городов и районов республики. Таким образом, количество туроператоров, вовлеченных в программу, было расширено, что позволило улучшить охват участников.

В реализации программы в текущем году приняла участие 21 туристическая организация, восемь из которых уже работают второй год подряд. Новшеством этого года стало включение муниципальных учреждений и автономных некоммерческих организаций в список туроператоров – субъектов малого и среднего предпринимательства.

Все туроператоры, участвующие в программе, обеспечивают полное сопровождение детей во время поездок. Это включает трансфер групп, предоставление комфортного проживания, вкусное и сбалансированное питание, а также страхование. Особое внимание уделяется безопасности юных туристов, и каждая экскурсия проводится при сопровождении опытного профессионального экскурсовода.