В Белорецком районе Башкирии снова горит лес

С начала пожароопасного сезона на территории лесного фонда Башкирии было зафиксировано всего 127 случаев лесных пожаров общей площадью более 3363 гектаров. При анализе причин возгораний выяснилось, что 53 из них стали результатом неосторожного обращения населения с огнем, 11 случаев возникли из-за распространения огня с земель других категорий, а пять пожаров были связаны с техногенными объектами. Около 58 случаев возгорания были вызваны грозами или преломлением солнечных лучей через стекло.