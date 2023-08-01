В Уфе задержали мужчину, который приставал к девочкам-подросткам

В Уфе сотрудники полиции задержали предполагаемого педофила. Об этом сообщает ИА «Башинформ».
На прошлой неделе в социальных сетях широко распространилось сообщение-предупреждение о педофиле, который ходил в микрорайоне Кузнецовский затон. По словам местных жителей, мужчина подходил к девочкам и делал им неуместные «комплименты».
Предполагаемый нарушитель спокойствия был установлен. Его доставили в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств. Материалы по данному факту будут переданы в территориальное подразделение СК России для принятия процессуального решения.
Фото: соцсети.