В Уфе задержали мужчину, который приставал к девочкам-подросткам

В Уфе сотрудники полиции задержали предполагаемого педофила. Об этом сообщает ИА «Башинформ».

На прошлой неделе в социальных сетях широко распространилось сообщение-предупреждение о педофиле, который ходил в микрорайоне Кузнецовский затон. По словам местных жителей, мужчина подходил к девочкам и делал им неуместные «комплименты».