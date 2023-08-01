В историческом центре Уфы снесут частный сектор

Речь идет о территории, ограниченной улицами Достоевского, Гоголя, Красина и Аксакова, где в настоящее время расположены частные одно- и двухэтажные дома, жилые дома высотой от 2 до 12 этажей и объект культурного наследия.

Согласно проекту, размещенному на официальном сайте мэрии Уфы, объект культурного наследия будет сохранен, но получат новое функциональное назначение. Также планируется снос жилых домов общей площадью 2,39 тысячи квадратных метров, при этом новая жилая застройка на данной территории не предусмотрена.

Основной акцент проекта будет сделан на реконструкцию детского сада №6 и Гимназии №91, а также строительство спортивного блока и плавательного бассейна для общеобразовательного учреждения.

Также в план включено строительство нового корпуса для гимназии, что позволит увеличить ее вместимость до 1 110 мест. А вместимость детского сада после реконструкции составит 188 мест.