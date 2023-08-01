За минувшие сутки на дорогах Башкирии погибли два человека

Утром в Калтасинском районе находившийся за рулем мотоцикла «Альфа» 25-летний житель Нефтекамска потерял контроль над транспортным средством. Мотоциклист съехал в кювет и опрокинулся. Водитель скончался в реанимационном отделении Нефтекамской больницы. В настоящее время проводится разбирательство.

Еще одна трагедия случилась днём в Балтачевском районе на трассе Старобалтачево-Аскино. Водитель 74-лет из Свердловской области управлял автомобилем «Лада Гранта». На одном из затяжных поворотов он допустил столкновение с встречным автомобилем «Лада Ларгус» и после этого съехал в кювет, где машина перевернулась. Водитель «Гранты» скончался от полученных травм. Его 74-летняя супруга также пострадала в результате аварии. В настоящее время ведется расследование данного ДТП.