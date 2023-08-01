В Башкирии стартовал конкурс грантов на поддержку проектов в кинематографии

Так, участвовать может некоммерческая организация, зарегистрированная на территории республики более 1 года назад и основным видом экономической деятельности является: производство фильма; производство кинолетописи; тиражирование фильма, прокат фильма, показ фильма, восстановление фильма, выполнение работ и оказание услуг по производству фильма, кинолетописи; изготовление кинооборудования, киноматериалов; образовательная, научная, исследовательская деятельность в области кинематографии; издательская деятельность в области кинематографии.