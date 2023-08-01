В Башкирии стартовал конкурс грантов на поддержку проектов в кинематографии

Фонд грантов Главы Башкирии открыл конкурс на поддержку проектов в сфере кинематографии. С 1 августа фонд начал принимать заявки на участие.
Пресс-служба фонда опубликовала необходимые требования для участия в конкурсе.
Так, участвовать может некоммерческая организация, зарегистрированная на территории республики более 1 года назад и основным видом экономической деятельности является: производство фильма; производство кинолетописи; тиражирование фильма, прокат фильма, показ фильма, восстановление фильма, выполнение работ и оказание услуг по производству фильма, кинолетописи; изготовление кинооборудования, киноматериалов; образовательная, научная, исследовательская деятельность в области кинематографии; издательская деятельность в области кинематографии.
Заявки принимаются до 1 сентября включительно.
Подать заявку на получение гранта можно по 10 направлениям. Среди них — «Историческая и культурная память», «Детям — о важном», «Республика дружбы», «Современный культурный код», «Башкортостан — 2030» — республика будущего», «Литературное наследие», «Гражданственность», «Время героев», «Добрые дела «Атайсал» и «Твой голос».
Организация-победитель получит на реализацию своего проекта до 15 млн рублей. Общий бюджет конкурса составляет 50 млн рублей.
Получить полную информацию о конкурсе можно на сайте Фонда грантов РБ.