В предупредительный список ЦБ РФ внесены 44 финансовые организации Башкирии

В первом полугодии текущего года в Башкирии обнаружены 10 организаций, которые вели незаконную деятельность на финансовом рынке. В основном это представители так называемых «теневых» кредиторов, которые незаконно выдают займы, рассказали в пресс-службе Отделения – Нацбанка по РБ Банка России.
Незаконные микрокредитные компании предоставляют займы с завышенными процентными ставками, а также используют неправомерные методы для взыскания долгов с заемщиков. Еще одной разновидностью нелегальных организаций являются лжеломбарды, которые продают заложенное имущество своих клиентов.
Для предотвращения дальнейшего распространения неблагонадежных финансовых компаний Банк России включает их в специальный предупредительный список, который доступен на официальном сайте регулятора. В настоящее время в этот список вошло более 10 тысяч компаний из разных уголков страны, в том числе 44 компании зарегистрированы и работают в Башкирии.