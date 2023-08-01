Жара отступает: синоптики Башкирии рассказали о погоде в ближайшие дни

Сейчас температура снизилась, в ближайшие дни в большинстве районов ожидаются кратковременные дожди. В скором времени появится ориентировочный прогноз на август.

Между тем ученые, наблюдающие за климатом, отмечают, что заметно смещение, к примеру, летнего сезона в сторону сентября. В то время как зима теперь не спешит отступать в марте. Поэтому высока вероятность, что и в следующем году июль будет жарким.