К началу октября на дорогах Башкирии будут работать 20 пунктов весового контроля

Сегодня на совещании в формате «Транспортный час» обсуждались вопросы развития и обслуживания дорожной сети региона.
По сообщению пресс-службы Главы республики, участники сосредоточились на вопросах совершенствования системы весогабаритного контроля на дорогах. Руководитель Центра организации дорожного движения Мансаф Низакаев сообщил, что в настоящее время в регионе функционируют 13 автоматизированных комплексов, которые эффективно контролируют перегрузку транспортных средств и соблюдение габаритных параметров и ограничений скорости.
Дополнительно в срок до 1 октября планируется установить еще семь таких комплексов на дорогах Баймакского, Благовещенского, Ишимбайского, Нуримановского, Хайбуллинского и Уфимского районов.
Глава республики Радий Хабиров отметил необходимость изучения ситуации в Уфимской агломерации с целью оборудования основных трасс системами весогабаритного контроля к 2024 году.