К началу октября на дорогах Башкирии будут работать 20 пунктов весового контроля

Сегодня на совещании в формате «Транспортный час» обсуждались вопросы развития и обслуживания дорожной сети региона.

По сообщению пресс-службы Главы республики, участники сосредоточились на вопросах совершенствования системы весогабаритного контроля на дорогах. Руководитель Центра организации дорожного движения Мансаф Низакаев сообщил, что в настоящее время в регионе функционируют 13 автоматизированных комплексов, которые эффективно контролируют перегрузку транспортных средств и соблюдение габаритных параметров и ограничений скорости.

Дополнительно в срок до 1 октября планируется установить еще семь таких комплексов на дорогах Баймакского, Благовещенского, Ишимбайского, Нуримановского, Хайбуллинского и Уфимского районов.