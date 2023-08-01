Жительница Уфы в свободное время расписывает дворы

Улицы Уфы превращаются в произведения искусства: красочные рисунки появились во дворах Дёмского района. Их автор – сотрудница местного управления жилищного хозяйства. Ольга Мавринская трудится инженером, а в свободное время берёт в руки кисти и краски.

Всё утро прошло в кабинете и разборе документации, а вот после обеда наступает время творчества. Ольга Мавринская с детства тянулась к искусству. Теперь плоды её труда украшают дворы Дёмского района столицы. На стенах домов – пейзажи из фантазий. Уже даже появились первые фанаты.

Ольга сейчас занимается оформлением второго двора. Её картины украсили дом по улице Ухтомского. Скоро примет окончательный вид и граффити по улице Правды. К слову, оба двора благоустроены по программе «Башкирские дворики». Работы близятся к завершению.

Во дворе будет не только красиво, но и безопасно. Здесь установят системы наружного освещения и камеры видеонаблюдения. Проложен новый тротуар, увеличено количество мест на парковке.