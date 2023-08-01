В Башкирии зарегистрирован новый случай падения ребенка из окна многоэтажки

В Кумертау рано утром 31 июля двухлетняя девочка выпала из окна квартиры на 4 этаже жилого дома на улице Логовой. На место происшествия прибыли бригада скорой помощи и полиции.

Ребенка быстро доставили в реанимационное отделение местной больницы. Медики провели осмотр и установили диагноз: закрытая черепно-мозговая травма. В данный момент состояние девочки остается стабильно тяжелым, она находится под наблюдением медицинского персонала.

К сожалению, это не первый подобный случай за последние сутки. Вчера утром в экстренные службы Уфы поступила информация о том, что шестилетний мальчик выпал из окна квартиры на третьем этаже жилого дома на улице Степана Злобина. Бригада скорой помощи доставила ребенка в больницу. По предварительным данным, ребенок упал, облокотившись на москитную сетку.