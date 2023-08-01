В БАГСУ состоялся выпуск учеников проекта «Содействие занятости»

В Башкирской академии госслужбы и управления при Главе республики состоялся очередной выпуск учеников в рамках федерального проекта «Содействие занятости».
Благодаря этому можно получить новую профессию или пройти переподготовку бесплатно. Речь идёт о безработных, женщинах, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, гражданах предпенсионного возраста. Обучение проходит в онлайн-формате.
В этом году, к примеру, можно обучиться кадровой работе, педагогике, работе в соцсетях и другому. В августе стартует новый набор.