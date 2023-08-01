МЧС Башкирии предупредило жителей об опасных погодных явлениях

По данным ведомства, завтра, 2 августа, в регионе ожидаются грозы. Жителей просят проявлять бдительность и принять все необходимые меры предосторожности во время непогоды.

Прежде всего, во время грозы следует воздержаться от разговоров по мобильным телефонам, а также избегать приближения к электропроводке. Дополнительно, рекомендуется выключить все электроприборы, чтобы защитить их от возможных повреждений и самовозгорания.

Кроме того, в грозу в лесной местности спасатели рекомендуют не прятаться под высокими деревьями.

По информации Башгидромета, завтра в различных районах республики ожидаются кратковременные дожди, которые могут сопровождаться порывистым ветром.