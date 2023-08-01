В Башкирии инвесторов приглашают к созданию производства игрушек

Правительство Башкирии приглашает потенциальных инвесторов принять участие в уникальном проекте – создании высокотехнологичного производства игрушек на территории Ишимбайского района. Предполагается, что его реализация потребует вложений в размере 316,9 млн рублей, и позволит создать 45 новых рабочих мест.

Основной специализацией предприятия станут разнообразные игрушки для детей разных возрастов – от пластиковых конструкторов до дидактических наборов и ассортимента для песочницы. Партнерами проекта могут стать крупные отечественные ритейлеры, специализирующиеся на продаже детских товаров.

Власти предлагают ряд мер поддержки инвесторам. К примеру, важным бонусом станет возможность включения инвестпроекта в перечень приоритетных, что позволит получить земельный участок без проведения торгов. Кроме того, инвесторы смогут рассчитывать на инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль, а также освобождение от налога на имущество организации.