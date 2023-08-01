Участники СВО получат удостоверения ветеранов боевых действий

Правительство России расширило список лиц, которые могут получить удостоверение ветерана боевых действий. Теперь в этот список включены добровольцы, вступившие в воинские формирования Донецкой и Луганской народных республик с 11 мая 2014 года.

Также ветеранами боевых действий считаются те, кто заключил контракт или имел другие правоотношения с организациями, которые поддерживали выполнение задач, возложенных на Вооруженные Силы страны во время специальной военной операции на территориях Украины, ДНР и ЛНР с 24 февраля 2022 года, а также на территориях Запорожской и Херсонской областей с 30 сентября 2022 года. Постановлениями правительства утвержден порядок выдачи удостоверения.

Удостоверение будет служить подтверждением статуса ветерана боевых действий и позволит претендовать на различные льготы как владельцу удостоверения, так и членам его семьи.