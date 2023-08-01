В Уфе приступили к демонтажу пролетных строений Шакшинского моста

В Уфе начался капитальный ремонт автомобильного моста через реку Уфа возле Шакши, который является важной транспортной артерией башкирской столицы, сообщает администрация города.

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» на мосту будет произведена полная замена балочных пролетных строений на неразрезные цельнометаллические, а также обновление опорных частей, деформационных швов и конструктивных элементов моста.

По плану, дорожники уже сняли отбойники и производят фрезерование асфальтобетонного покрытия. Сейчас на месте работают пять самосвалов и 14 дорожных рабочих. В ближайшее время планируется завершение демонтажа пролетных строений мостовой части.

На время капремонта проезд грузовых автомобилей с максимальной массой более 3,5 тонны через мост ограничен. Однако можно воспользоваться федеральной трассой М-5 Самара-Уфа-Челябинск и Нагаевским шоссе/Оренбургским трактом для въезда в город и выезда из него.

Согласно расписанию работ, планируется перезапустить движение с правого направления на левое в мае следующего года. Ожидается, что строительно-монтажные работы завершатся 28 февраля 2025 года, но мостостроители намерены сдать объект раньше.