Врачи Башкирии помогли женщине, которая проглотила рыбную кость

В Месягутовской центральной районной больнице помогли женщине, которая проглотила рыбную кость. Об этом сообщили в пресс-службе медицинского учреждения.
60-летняя пациентка пожаловалась на боли в животе. Обследование указало на перитонит. Женщине потребовалась срочная операция.
В ходе хирургического вмешательства в кишечнике пациентки обнаружили рыбную кость длиной около двух сантиметров, которая воткнулась в стенку кишечника, что привело к перфорации органа и перитониту. Кость извлекли и провели санацию брюшной полости. Пациентка о своей проблеме даже не подозревала.
Сейчас состояние женщины оценивается как удовлетворительное. Успешную операцию провёл хирург Азат Баширов.