Врачи Башкирии помогли женщине, которая проглотила рыбную кость

В ходе хирургического вмешательства в кишечнике пациентки обнаружили рыбную кость длиной около двух сантиметров, которая воткнулась в стенку кишечника, что привело к перфорации органа и перитониту. Кость извлекли и провели санацию брюшной полости. Пациентка о своей проблеме даже не подозревала.