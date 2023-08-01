Девушка из Башкирии попала в беду в курортном городе

В социальных сетях широко распространилась видеозапись с 17-летней девушкой из Башкирии, которая в Анапе сидит на бревне с сумкой в слезах.

Выяснилось, что тренер отправил подростка одну на море по путёвке за 42 тысяч рублей. Однако в гостинице девочка столкнулась с проблемой – её не оказалось в списках на заселение. Телефон подростка разбился. Тренер обещал отправить нужную сумму денег, но так и не сдержал слово. Девочке какое-то время помогала сестре, но и у родственницы закончились финансы.