В Башкирии за день автоинспекторы задержали более 100 нетрезвых водителей

Призывы о строгом соблюдении правил дорожного движения остались без внимания со стороны водителей, написал в своем телеграм-канале глава ГИБДД по РБ Владимир Севастьянов.

Только за прошлую пятницу сотрудниками Госавтоинспекции было обнаружено и пресечено более 1600 случаев административных нарушений в области дорожного движения, задержан 101 нетрезвый водитель, из которых 18 сели за руль в состоянии алкогольного опьянения повторно.

Практика показывает, что аварии, в которых участвуют пьяные водители, имеют самые серьезные последствия. Только на прошлой неделе было зарегистрировано 6 таких ДТП. Алкоголь замедляет реакцию, что становится причиной трагических последствий, поделился Владимир Севастьянов.

Также он обратился к гражданам с просьбой о незамедлительном информировании о фактах управления транспортными средствами в нетрезвом состоянии по телефону доверия МВД РБ: 8(347)279-32-92.