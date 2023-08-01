В Башкирии обнаружен ядовитый паук-оса

В Башкирии обнаружен необычный паука-оса – редкое для региона насекомое с черными полосами на желтом тельце, похожем на осиное. Его заметила на своем участке жительница села Шаран.

Паук поселился на большой шине от трактора, которую она использовала как клумбу для цветов. Каждый вечер, когда хозяйка выходила поливать грядки, она наблюдала за пауком издалека. Она увидела, как он начал плести свою паутину, и вскоре несколько больших мух попались в ее опасные сети.

Паук-оса принадлежит к семейству пауков-кругопрядов и обитает преимущественно в зонах степей и пустынь. Эти пауки способны расселяться при помощи паутинок, которые поднимают их в воздух. Эта способность и потепление климата помогают им попадать на северные территории.