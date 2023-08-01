Радий Хабиров передал приветы от участников СВО их близким

Радий Хабиров побывал в Благовещенске и пообщался с родственниками тех, кто находится сейчас в зоне спецоперации. Руководитель региона приехал в город, чтобы осмотреть реализуемые бизнес- и соцпроекты.
Маршрут начался с предприятия «Благовещенский хлеб», там расширяют производство и планируют запуск придорожных точек продажи. Также глава республики ознакомился с ходом капитального ремонта гидросооружения на набережной пруда реки Потехи.
Помимо общественных пространств, в городе благоустраивают придомовые территории по программе «Башкирские дворики».