В Башкирии возросло число желающих служить в ВС по контракту

Об этом рассказали сотрудники регионального военкомата. Это связано, в том числе, с объявленной накануне Главой республики инициативой о создании добровольческого батальона им. Героя России Алмаза Сафина.

В пункте отбора – очередь. Туда приходят люди абсолютно разного возраста. Кто-то проходил службу еще в Советской армии, но сейчас вновь решил встать в ряды Вооруженных сил страны. Но среди кандидатов служили не все. Немало среди кандидатов тех, кто еще пока не знаком с воинским уставом. В пункт отбора вместе с сыновьями приходят и мамы.