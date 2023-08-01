Коневоды из Бурзянского района Башкирии готовятся к фестивалю «Башкорт аты»

В семье Салаватовых из Бурзянского района дело деда нашло достойное продолжение. На протяжении многих лет она занимается коневодством. Кроме того, семья увлекается национальными конными видами спорта. Сейчас Салаватовы готовятся к международному фестивалю «Башкорт аты», который пройдет в августе в Баймакском районе.

При виде лошадей Айрат Салаватов меняется на глазах. К каждой подходит с приветствием, обнимает ее и поглаживает, словно ребенка. Он с пяти лет – в седле, знает, как завоевать доверие животных и каждый год готовит нескольких жеребцов к соревнованиям аударыш. Это состязание, которое сочетает в себе два вида развлечений башкирского народа: безупречную верховую езду и древнюю борьбу куреш. И в этой игре ему нет равных. В этом году мужчина будет судьей на фестивале «Башкорт аты» в Баймакском районе.

Айрат Салаватов приучает лошадей и к упряжи. Хомут, шлея, дуга – все есть в комплекте. Что-то осталось и от деда, к примеру, седёлка 60-х годов. Коневод ничего из этого не выбрасывает, а обновляет и использует.

Продолжают дело отца его сыновья. Один из них, Ильнар, по профессии преподаватель физкультуры, тренер по национальной борьбе куреш. Также он увлекается скачками и занимается национальными видами спорта. Мужчина уже несколько лет подряд участвует в соревнованиях «Тай-тулак». Его считают лучшим объездчиком лошадей.