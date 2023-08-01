Родные героя Алмаза Сафина рассказали, почему новый батальон из Башкирии достоин носить его имя

В Башкирии новому добровольческому батальону присвоено имя Героя России Алмаза Сафина. Соответствующее предложение поступило Главе республики Радию Хабирову от ветеранов республиканского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» в Альшеевском районе. Родная тетя Героя России, Зиля Чупова, поделилась, что семья полностью поддерживает это решение, пишет ИА «Башинформ».

По словам Зили, родные Алмаза не удивились такому решению, так как в родном районе его знали как порядочного, честного и доброго человека. Он был патриотом своей малой родины и успешным спортсменом, побеждавшим на соревнованиях по борьбе куреш. Он также заботился о маме и был любим и уважаем многими. Тетя бойца также уверена, что в новый батальон смело пойдут те ребята, которые лично знали Алмаза. С такими, как он, никогда не отступают и не сдаются.

Алмаз Сафин принимал участие в специальной военной операции с 30 сентября прошлого года. В январе 2023 года он совершил подвиг во время боев на Красно-Лиманском направлении в районе населенного пункта Кременная. Алмаз командовал парашютно-десантным взводом, который удерживал оборонительные позиции противника. Он обнаружил выдвижение вражеских подразделений и своевременно отреагировал, чтобы защитить своих бойцов. В результате, он получил серьезное осколочное ранение, но продолжал командовать и уничтожил пять военнослужащих противника.

В память о Герое России Алмазе Сафине его имя присвоено добровольческому батальону, а его бюст установили у мемориала «Родина-мать». Родная школа № 2 села Раевский, где учился Алмаз, и центр патриотического воспитания и подготовки молодежи в Башкирии также носят его имя.

Общественные организации республики поддержали эту инициативу, полагая, что такой шаг поможет сохранить память о героях современности и послужит для молодежи примером настоящего защитника своей страны.