Радий Хабиров посетил Благовещенск с рабочей поездкой

В Благовещенске откроется распределительный склад «Озон», а местный хлебзавод выйдет на трассу – до конца года откроется придорожное кафе. О развитии рассказали главе региона. Руководитель Башкортостана приехал, чтобы осмотреть реализуемые бизнес- и соцпроекты. Маршрут начался с предприятия «Благовещенский хлеб», там расширяют производство и планируют запуск придорожных точек продажи. Также глава республики ознакомился с ходом капитального ремонта гидросооружения на набережной пруда реки Потехи. Помимо общественных пространств, в городе благоустраивают придомовые территории по программе «Башкирские дворики».

Закручивает гайки лично глава республики. Символически. Установлен камень – как знак начала строительства первого распределительного склада сети «Озон». Крупная компания разместит центр поставок в городе Благовещенске. Планы обсуждали ранее на «Инвестчасе» в Уфе – представители «Ромекс групп» встречались с главой региона.

К нам поступила заявка от партнёров из компании OZON о желании развиваться на территории Башкортостана. Мы с Радием Фаритовичем провели переговоры относительно возможности поддержки со стороны республики. Это получение земельного участка, субсидий, подключение к инженерным сетям. Глава республики нас поддержал. Мы оперативно подобрали подходящий участок совместно с региональной властью. Наши партнёры одобрили подготовленный проект. С учётом значительной поддержки со стороны республики мы поняли, что должны строить здесь. Алексей Прокопенко, президент группы компаний «Ромекс»

О конкретных планах говорить ещё рано. Действительно, регион развивается очень активно. Всё будет зависеть от того, какими темпами электронная коммерция будет проникать на территорию республики. Владимир Гончаревич, заместитель управляющего директора ООО «Озон Уфа»

Рост торговли в интернете получил импульс во времена пандемии. За четыре года, по подсчётам экспертов, в Башкортостане объём электронной коммерции вырос в восемь раз.

Интернет-торговля – пока ещё не совсем традиционный формат. Хотя она завоёвывает всё большую долю рынка. Это будет не просто склад. В регионе появится высокотехнологичное предприятие с очень серьёзной начинкой. Здесь создадут большое количество рабочих мест. Мы, конечно, заинтересованы в расширении сотрудничества с «Ромекс Групп» и OZON. Потому что республика большая – 4 млн населения. Экономика региона динамично развивается. Есть рост зарплат и объёма потребительского рынка. Полагаю, что это может быть не единственный распределительный центр в Башкортостане. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Сдать объект в Благовещенске планируют в конце следующего года, а выйти на полную загрузку оптово-распределительного склада – в 2025-м. Время требуется и делу на Потехе – так называется река в центре города. На набережной пруда ремонтируют гидротехническое сооружение. Трещину обнаружили во время благоустройства водоёма. Срок сдачи объекта – конец текущего года.

В Благовещенске реконструкция требовалась не только общегородским пространствам. Локально обновляют башкирские дворики – по республиканской программе. Своё мнение о проекте пришли выразить главные пользователи обновлённых площадок. Досуг с пользой дети проводят и в местном образовательном центре. В технопарке «Кванториум» ребята изучают инженерное прототипирование, моделирование, узнают про последние разработки в области нефтехимии.

О последних разработках уже со вкусом рассказали Главе Башкортостана на хлебзаводе. На предприятии готовят 140 наименований продукции – от бубликов до тортов. Скоро на полках магазинов появятся новинки.

До конца года круг потребителей расширяют – только в путь. На 55-м км трассы Уфа – Бирск – Янаул начали строительство придорожного кафе. Также в рамках ТОСЭР открыт новый цех. Главный ресурс – люди. На предприятии много ручной работы.