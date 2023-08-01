Радий Хабиров посетил Благовещенск с рабочей поездкой

В Благовещенске откроется распределительный склад «Озон», а местный хлебзавод выйдет на трассу – до конца года откроется придорожное кафе. О развитии рассказали главе региона. Руководитель Башкортостана приехал, чтобы осмотреть реализуемые бизнес- и соцпроекты. Маршрут начался с предприятия «Благовещенский хлеб», там расширяют производство и планируют запуск придорожных точек продажи. Также глава республики ознакомился с ходом капитального ремонта гидросооружения на набережной пруда реки Потехи. Помимо общественных пространств, в городе благоустраивают придомовые территории по программе «Башкирские дворики».
Закручивает гайки лично глава республики. Символически. Установлен камень – как знак начала строительства первого распределительного склада сети «Озон». Крупная компания разместит центр поставок в городе Благовещенске. Планы обсуждали ранее на «Инвестчасе» в Уфе – представители «Ромекс групп» встречались с главой региона.
Рост торговли в интернете получил импульс во времена пандемии. За четыре года, по подсчётам экспертов, в Башкортостане объём электронной коммерции вырос в восемь раз.
Сдать объект в Благовещенске планируют в конце следующего года, а выйти на полную загрузку оптово-распределительного склада – в 2025-м. Время требуется и делу на Потехе – так называется река в центре города. На набережной пруда ремонтируют гидротехническое сооружение. Трещину обнаружили во время благоустройства водоёма. Срок сдачи объекта – конец текущего года.
В Благовещенске реконструкция требовалась не только общегородским пространствам. Локально обновляют башкирские дворики – по республиканской программе. Своё мнение о проекте пришли выразить главные пользователи обновлённых площадок. Досуг с пользой дети проводят и в местном образовательном центре. В технопарке «Кванториум» ребята изучают инженерное прототипирование, моделирование, узнают про последние разработки в области нефтехимии.
О последних разработках уже со вкусом рассказали Главе Башкортостана на хлебзаводе. На предприятии готовят 140 наименований продукции – от бубликов до тортов. Скоро на полках магазинов появятся новинки.
До конца года круг потребителей расширяют – только в путь. На 55-м км трассы Уфа – Бирск – Янаул начали строительство придорожного кафе. Также в рамках ТОСЭР открыт новый цех. Главный ресурс – люди. На предприятии много ручной работы.