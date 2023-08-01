Операторы беспилотников из Башкирии проходят подготовку в центре им. Владлена Татарского

В центре подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов имени Владлена Татарского идет не только обучение управлением. Бойцы учатся ремонтировать дроны и оснащать их дополнительным и навесным оборудованием, в том числе и вооружением.

Необходимо, чтобы операторы умели быстро их перестраивать. У многих уже есть опыт работы с квадрокоптерами и их починкой. Но операторам нужна и физическая подготовка.